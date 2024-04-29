إلى ماذا يخطط جاياردو؟ .. قرار مفاجئ من مدرب الاتحاد تجاه رومارينيو وكانتي قبل كلاسيكو الهلال

ترقب كبير .. هل يحقق الاتحاد أول انتصار له أمام الهلال في الموسم الجاري أم يفعلها الزعيم للمرة السابعة؟

فاجأ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، ثنائي فريقه الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا بقراره قبل كلاسيكو الهلال.

العميد من المقرر أن يستضيف الزعيم غدًا الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة السعودية.

ورغم معاناة الفرنسي والبرازيلي من الإصابات إلا أن هذا لم يؤثر في قرار جاياردو بشأن معسكر الفريق..

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بحسب صحيفة "الرياضية" فإن الأرجنتيني قرر ضم الثنائي لقائمة الفريق التي تستعد للكلاسيكو، حتى رغم عدم تمكنه من استكمال الحصة التدريبية اليوم الإثنين، متأثرًا بالإصابات.

يذكر أن الاتحاد خسر ست مرات في الموسم الجاري أمام الهلال، بدأها بربع نهائي البطولة العربية (3-1)، ثم في الدوري ذهابًا وإيابًا (4-3) و(3-1)، ففي نصف نهائي دوري أبطال آسيا (4-0) في مجموع المباراتين، وأخيرًا نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي (4-1).