أخبار الهلال اليوم | انقلاب الزعماء على تركي آل الشيخ، ورد سالم الدوسري على الانتقادات

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 سبتمبر 2024.

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قصة غريبة من الملاعب السعودية

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