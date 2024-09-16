"كفى تحكمًا في نادينا!" .. جمهور الهلال ينقلب على تركي آل الشيخ بعدما نكث وعده لهم

وزير الترفيه بقراره جلب غضب الهلاليين عليه..

تعرض تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، لحملة هجوم من قبل المنتمين لنادي الهلال على خلفية أزمة مواجهة الشرطة العراقي.

الزعيم من المقرر أن يستضيف الفريق العراقي في الأول من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

المباراة كان من المقرر إقامتها على ملعب المملكة أرينا؛ معقل الهلاليين، لكن بحسب صحيفة "الرياضية"، تقرر نقلها إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، لعدم جاهزية الأول.

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هذا الخبر تسبب في فتح الجماهير نار الانتقادات على آل الشيخ، كونه أهدى ملعب "المملكة أرينا" الذي أنشأته وزارة الترفيه؛ لاستضافة فعاليات موسم الرياض، إلى القلعة الزرقاء بحق انتفاع لعدة سنوات مجانًا.

وزاد من الغضب كون الملعب سيستضيف ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في 27 من سبتمبر الجاري، ضمن السوبر الإفريقي، برعاية موسم الرياض.

ويأتي الهجوم كون وزير الترفيه كان قد وعد الهلاليين بجدولة فعاليات موسم الرياض وفقًا لمباريات الزعيم في مختلف المسابقات، تجنبًا لنقل أي مواجهة من المملكة أرينا إلى الملز، بجانب وعده بتطوير أرضية الاستاد نفسه، كي لا يتأثر بالفعاليات الترفيهية، وهو ما قد يترتب عليه عدم قدرته على استضافة أي مباراة بعد الفعالية بعدة أيام.

أحد الغاضبين -على سبيل المثال لا الحصر- كتب عبر منصة "إكس للتواصل الاجتماعي: "توقعت فهد بن نافل أذكى من كذا، الأولوية لهذا الملعب لنادي الهلال وليس لتريبل ايتش وموضي الشمراني، كيف ملعب دفعنا فيه ملايين مالنا صلاحية إننا نلعب فيه؟؟؟، أتمنى يطلع لنا توضيح سواء من تركي آل الشيخ أو فهد بن نافل .. جماهير الهلال تستاهل أكثر!!!".

فيما علق آخر: "ولا ما درينا ملعب الهلال ولا فعاليات تركي آل الشيخ، اتركوا الملعب والهلال غني برجالاته، لا يقعد تركي كل مرة يذلكم الملعب"، قبل أن يضيف ثالث: "على إدارة الهلال أن تفسخ التعاقد مع وزارة الترفيه بخصوص ملعب المملكة أرينا، لأنه بصراحة الوضع أصبح سامج ويتحكم في تركي آل الشيخ كيما شاء!!".