"باع مزرعته لسداد ديونه!" .. والد نيمار يجر صديق نجم الهلال إلى المحاكم

تصرف مثير من والد نيمار جونيور..

رغم الصداقة القوية بينهما؛ إلا أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، كان سببًا رئيسيًا لدفع زي لوف، مواطنه وزميله السابق في الفريق المحلي سانتوس، لبيع مزرعته الخاصة.

نيمار وزي لوف تزاملا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس البرازيلي، في الفترة من يناير 2010 إلى يوليو 2011؛ حيث تكونت صداقة قوية بينهما.

ووفقًا لصحيفة "تيرا" البرازيلية، لجأ زي لوف إلى نيمار ووالده، في وقتٍ سابق؛ من أجل مساعدته على دفع ديون مترتبة عليه لأحد البنوك؛ وذلك بقيمة مليون و38 ألف ريال برازيلي تقريبًا.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الإثنين، عن أن والد نيمار قام بسداد هذه الديون، لـ"إنقاذ" اللاعب البرازيلي السابق؛ ولكنه طلب مؤخرًا وتحديدًا في يوليو من العام الحالي، بـ"استرداد" هذا المبلغ المالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة ساو باولو البرازيلية، والتي نظرت في طلب والد نيمار؛ ألزمت زي لوف بـ"سداد" هذا المبلغ؛ ومنحته 15 يومًا فقط كمهلة أخيرة للرد.

وأعلنت الصحيفة إرسال زي لوف رده إلى المحكمة، يوم الأربعاء الماضي؛ حيث أكد على أنه يمتلك مزرعة خاصة؛ من الممكن استخدمها لسداد المبلغ المستحق إلى والد نيمار جونيور.

ومن ناحيتها.. قامت محكمة ساو باولو بتقييم هذه المزرعة، بقيمة مليون و865 ألف ريال برازيلي؛ معتبرة أنها كافية للغاية، من أجل سداد المبلغ الذي يطالب به والد نيمار؛ ليتم إغلاق القضية نهائيًا.