فيديو | "هاتوا الهلالي" .. فيصل العيسى يحتفل مع محمد نور بفوز الاتحاد الساحق على الوحدة

الهلال يُواجه الاتحاد في الكلاسيكو خلال الجولة القادمة من دوري روشن السعودي

نشر نجم الاتحاد المعتزل ،محمد نور، مقاطع فيديو عبر حسابه على سناب شات أظهرت احتفاله بالفوز الكبير للفريق على الوحدة في دوري روشن السعودي مع الممثل السعودي فيصل العيسى.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

العميد كان قد سحق ضيفه القادمة من مكة بـ7 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة احتضنها ملعب الجوهرة المشعة وشهدت أجواءً جماهيرية مذهلة، وهو ما منح الجميع جرعة هائلة من الثقة قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بطل مسلسل "شباب البومب" ظهر في مقطع الفيديو سعيدًا للغاية ويُردد "هاتوا الهلالي، هاتوا الهلالي. 7 أهداف يا محمد، رجعت أيام الآسيوية وأيامك وأيام الخمسة والثلاثة، لكنك عن 10 لاعبين. فرحة هائلة كنا نريدها من الموسم الماضي".

GOAL

أضاف بسعادة بالغة "صار عندنا أجنحة يا محمد، الحمد لله"، وقد رد نور عليه قائلًا "صار عندنا أيادي، وصار عندنا أجنحة، لم يكن عندنا في الموسم الماضي".

يُشار إلى أن الهلال والاتحاد والاتفاق يتصدرون جدول ترتيب دوري روشن بإحراز العلامة الكاملة من الجولات الثلاثة، إذ يمتلك كل منهم 9 نقاط.