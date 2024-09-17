"تواصلوا معه خلال تواجده مع المنتخب وتلك حقيقة هجوم النصراويين عليه" .. كواليس وأسرار "قرصنة" الهلال لصفقة النصر الكبرى في 2019

قصة مشابهة لما حدث مع متعب الحربي!

كشف وليد الصالح، لاعب الشباب السابق، الأسرار والكواليس المثيرة الخاصة بخطف الهلال لصفقة النصر الكبرى بداية عام 2019، وهي قصة مشابهة لما حدث في صفقة انتقال متعب الحربي هذا الصيف.

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الحديث عن هتان باهبري نجم الشباب الذي كان قد انضم له من الاتحاد صيف 2016 وعاش معه فترة مميزة مما جعله هدفًا لكبار الدوري السعودي، حيث تلقى عروضًا من النصر والاتحاد والهلال بجانب عرض ناديه العاصمي لتجديد عقده.

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الصالح وخلال تواجده في برنامج "مع تركي" تحدث عن أسرار عملية "القرصنة" تلك والتي أزعجت النصراويين كثيرًا، إذ قال "هتان تلقى في البداية عروضًا من النصر والاتحاد والشباب، وقد سألني واختار اللعب للنصر وتم التوصل لاتفاق حول كافة التفاصيل، وحدث ذلك قبل توجهه مع المنتخب السعودي لخوض كأس آسيا في قطر".

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أضاف "تحدث معي اللاعب خلال تواجده في المهمة الوطنية مع الأخضر وأبلغني أن مسؤولين من الهلال تواصلوا معه خلال تواجده هناك، في أحد المقاهي، وعرضوا عليه الانضمام للفريق وقدموا له عرضًا ماليًا يتجاوز ذلك الخاص بالنصر، حيث عرضوا 15 مليون ريال سعودي فيما توقف العرض الأصفر عند 9 ملايين، ونصحته بالتوقيع للهلال وهذا ما حدث".

أتم كاشفًا حقيقة هجوم النصراويين عليه ليلًا للحصول على توقيعه "حدث ذلك بالفعل وقد حدثني باهبري عنه، لقد وصلوا عند منزله الساعة الثانية صباحًا وطلبوا الدخول للحصول على توقيعه، وقد أخبرني اللاعب أنه شعر بشيء غريب ولذا غادر المنزل من الباب الخلفي واختفى في أحد الفنادق ليومين حتى وقع للهلال".

يُشار إلى أن باهبري لعب مع الهلال حتى صيف 2021 حين عاد مجددًا للشباب، وقد انضم هذا الصيف إلى فريق التعاون.