"الهلال لا يخاف سوى الاتحاد وطموحي يتخطاه" .. محمد نور يتحدى محمد الدعيع ويتوصل لاتفاق معه

الهلال يُواجه الاتحاد في الكلاسيكو خلال الجولة القادمة من دوري روشن السعودي

رفع نجم الاتحاد المعتزل ،محمد نور، راية التحدي في وجه حارس مرمى الهلال المعتزل، محمد الدعيع، متوقعًا فوز العميد على الزعيم خلال مواجهة الكلاسيكو في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

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العميد كان قد سحق ضيفه القادمة من مكة بـ7 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة احتضنها ملعب الجوهرة المشعة وشهدت أجواءً جماهيرية مذهلة، ليتصدر جدول الترتيب بجانب الهلال والاتفاق برصيد 9 نقاط لكل منهم، وسيلتقي الفريقان السبت المقبل في الرياض.

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نور أكد خلال تواجده، بجانب الدعيع، في برنامج "دورينا غير" أن اللقاء القادم سيكون مختلفًا عن المباريات السبعة الأخيرة التي شهدت سقوط الاتحاد أمام الهلال، مشيرًا إلى أن الفارق بين الطرفين هو الاستقرار الذي يُميز أصحاب القميص الأزرق فيما مازال الفريق الجداوي في مرحلة البناء.

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وأضاف "فنيًا، الهلال في أوج عطائه لا يخاف سوى من الاتحاد، والاتحاد إن كان منافسًا للهلال على لقب الدوري سيُواصل المنافسة حتى النهاية"، وبعدها تحديه للدعيع اتفق معه على الحضور واللقاء في الملعب يوم السبت القادم.

وأتم نور بالإشارة إلى أن نجوم الاتحاد سيسعون تمامًا لكسر سلسلة الخسائر أمام الهلال، وذلك وسط تأكيد الدعيع على أن المباراة ستشهد الفوز الثامن لبطل الدوري، ليختم لاعب الوسط بالقول "أنا لا أطمح للفوز على الهلال بل للفوز بالدوري".