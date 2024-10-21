أخبار الهلال اليوم | جيسوس يرفض "خدعة نيمار" وتحذير كريسبو قبل قمة العين الآسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024.

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وجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عددًا من الرسائل القوية قبل مواجهة العين الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد، مساء الغد، في قمة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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يترقب الجمهور الآسيوي والعربي القمة المثيرة في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة، والتي تجمع حامل اللقب، العين الإماراتي، مع ضيفه الهلال السعودي مساء غدٍ في استاد هزاع بن زايد.

وجه الإعلامي الرياضي تركي الحربي، رسالة ساخرة، إزاء أنباء انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، إلى صفوف الهلال، عقب نهاية عقده في الصيف المُقبل.

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، جدلًا واسعًا، بسبب الحديث عن غياب صادم ينتظر أحد النجوم قبل أسبوع الديربيات الذي تشهده الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

قدم الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم، تصريحًا مفاجئًا حول مشكلة نشبت بين لاعبي الهلال، والمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، قبل رحيله عن تدريب الفريق في ولايته الأولى، في يناير 2019.

أشعل نادي الهلال، حماس جماهيره قبل مباراة القمة المرتقبة أمام العين الإماراتي، مساء اليوم (الإثنين)، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن حساب الجولة الثالثة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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لم يتخل الإعلامي السعودي وليد الفراج عن عادته الشهيرة بإرسال رسائل تهديد ووعيد لمنافسي الهلال في البطولات القارية والعالمية، وذلك رغم السخرية اللاذعة التي سبق أن تعرض لها وآخرها من الإعلامي النصراوي عبد العزيز العصيمي.

تعرف على موعد مباراة العين والهلال في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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