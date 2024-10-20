"الهلال أشغلك أكثر من فريقك" .. الجماهير تنتقض ضد رسالة غامضة تنذر بغياب حارس دولي عن الديربي الكبير!

أسبوع الديربيات ينطلق في 31 أكتوبر..

أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، جدلًا واسعًا، بسبب الحديث عن غياب صادم ينتظر أحد النجوم قبل أسبوع الديربيات الذي تشهده الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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ومن المُقرر أن تشهد الجولة التاسعة، إقامة 3 مباريات ديربي، بين الاتحاد والأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في 31 أكتوبر، والنصر ضد الهلال بالأول بارك في 1 نوفمبر، ثم الاتفاق والقادسية في 2 نوفمبر، على ملعب الاتفاق بالدمام.

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ونشر العصيمي رسالة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "سري| لازال الحارس الدولي المصاب يتلقى جلسات العلاج اللازمة بعد إصابته مع منتخب بلاده، الطبيب أبلغ النادي بصعوبة جاهزية اللاعب للمباريات القادمة، بعض المصادر رجحت أنه ربما يغيب أيضًا عن الديربي الكبير، بالسلامة للجميع".

وربط عدد من الجماهير، حديث العصيمي، بالحارس المغربي ياسين بونو، الذي تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، في مواجهة جمهورية إفريقيا الوسطي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والذي أعلن الهلال عن إصابته بتمدد في العضلة الخلفية، ليغيب عن المباراة الماضية أمام الفيحاء، في الجولة السابعة من دوري روشن، كما تأكد غيابه عن لقاء العين الإماراتي، المُقرر غدًا في الجولة الثالثة بدوري النخبة الآسيوية.

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ورغم عدم تحديد العصيمي لهوية الحارس الغائب، إلا أن رسالته أثارت عددًا من الانتقادات، وكذلك رسائل ساخرة أكدت أن بونو سيكون جاهزًا لمباراة الديربي أمام النصر.

ويتصدر الهلال جدول دوري روشن السعودي، برصيد 21 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور 7 جولات، فيما يحل النصر في المركز الثالث، برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد الوصيف.