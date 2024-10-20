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Al HilalGetty Images
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تستمر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بالثوب الجديد وسنكون على موعد مع مباراة قوية تجمع بين العين الإماراتي مع الهلال السعودي.

الهلال يتصدر مجموعة الشرق بعد الفوز في أول مباراتين وتقديم مستويات مميزة، كما أنّ عودة نيمار من الإصابة تمنح الزعيم المزيد من القوة لاستكمال رحلة الجمع بين الدوري ودوري الأبطال.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 21 أكتوبر 2024 على ستاد هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"

المباراةالعين - الهلال
التاريخالإثنين 21 أكتوبر 2024
الموعد19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
الملعبهزاع بن زايد
القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2 AFCعصام الشوالي
الكأس 10خليل البلوشي
SSC SPORTS 1 HDفهد العتيبي
مدحت شلبي
أبو ظبي الرياضية آسيا 1عامر عبدالله
قناة الرابعة 2عباس الزركاني
البث عبر الإنترنتTOD TV
شاهد (داخل السعودية)
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