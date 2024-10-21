بوعيد ميتروفيتش وظهور نيمار .. الهلال يستعد لقمة النخبة الآسيوية بفيديو "يُبكي العين"!

الهلال يواجه العين على ملعب هزاع بن زايد..

أشعل نادي الهلال، حماس جماهيره قبل مباراة القمة المرتقبة أمام العين الإماراتي، مساء اليوم (الإثنين)، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن حساب الجولة الثالثة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتحدث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، بشأن المواجهة، رافضًا وصفها بأنها "ثأرية"، متعهدًا بتلافي أخطاء النسخة الآسيوية الماضية، أمام الفريق الوحيد الذي حقق فوزًا على الهلال، في كافة المسابقات، خلال موسم 2023-2024.

ونشر المركز الإعلامي بنادي الهلال، مقطع فيديو للظهور الثالث في دوري الأبطال، بمشاركة عدد من نجوم الفريق، مثل جواو كانسيلو وسالم الدوسري وسيرجي سافيتش وروبن نيفيش، مع استعادة لقطات سابقة لمواجهات الفريقين، فيما وجه المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، رسالة بقوله "أنا مشتعل، دفاعكم في رعب"، فيما أظهر الفيديو لقطة للعين وهي تبكي، وأخرى لعين تنثر عليها رمال الصحراء.

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وظهر النجم البرازيلي نيمار جونيور، والذي سافر برفقة بعثة الهلال إلى الإمارات، ويُنتظر ظهوره على مقاعد البدلاء في مواجهة العين، بعد غياب سنة كاملة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وكان العين الإماراتي قد توج بلقب دوري أبطال آسيا، في النسخة الماضية، بعد التغلب على الهلال في الدور نصف النهائي، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز العين بنتيجة (4-2)، على ملعب هزاع بن زايد، فيما فاز الأزرق على ملعب المملكة أرينا (2-1) بالإياب، ليتأهل العين للنهائي ويكتسح يوكوهاما إف مارينوس الياباني بنتيجة إجمالية (6-3).

ويتزعم الهلال صدارة مجموعة أندية الغرب، برصيد 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة، بعد فوزه في أولى مباراتين أمام الريان القطري (3-1) والشرطة العراقي (5-0)، بينما يأتي العين في المركز العاشر، بنقطة واحدة، بعد تعادله مع السد القطري (1-1)، وخسارته أمام الغرافة (2-4).