"كانوا يرفضون مصافحته" .. إعلامي يحكي موقفًا صادمًا للاعبي الهلال مع جيسوس قبل إقالته في 2019

"جيسوس تعرض لنفس أزمة كاسترو مع النصر"

قدم الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم، تصريحًا مفاجئًا حول مشكلة نشبت بين لاعبي الهلال، والمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، قبل رحيله عن تدريب الفريق في ولايته الأولى، في يناير 2019.

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وقال أبو غانم، عبر برنامج "الحصاد"، إنه قبل إقالة جيسوس في الهلال، اندلعت خلافات بينه وبين اللاعبين، وبلغت درجة أنهم كانوا يرفضون مصافحته عن مغادرة الملعب أثناء التبديل في المباريات، حيث استدل بواقعة جيسوس، أثناء حديثه عن أزمة النصر مع المدرب السابق لويس كاسترو، بقوله إن اللاعبين كانوا متذمرين جدًا منه دون أن يتكلم أحد، ولكن كان يُرى تعاملهم معه في الملعب.

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التصريح الذي أطلقه أبو غانم، أثار جدلًا مع الإعلامي محمد الجليحي، والناقد نبيل العبودي، خاصة وأن فترة جيسوس الأولى، شهدت خوض الهلال 21 مباراة، حقق خلالها خسارة وحيدة فقط، مقابل 16 فوزًا و4 تعادلات، قبل رحيل البرتغالي عن قلعة الزعيم.

وكان جيسوس قد تحدث عن تجربته الأولى مع الهلال، قائلًا إنه كان يشعر باحترام كبير وإعجاب به من جهة اللاعبين، ما دفع أغلبهم للبكاء بعدما أخبرهم بقرار إقالته عقب انتهاء المران الأخير، مضيفًا أنه فوجئ بقرار الإقالة، وكان سيبقى مع الهلال، حال استمرار سامي الجابر رئيسًا للنادي، والمستشار تركي آل الشيخ رئيسًا للهيئة العامة للرياضة.

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وعاد جيسوس لتدريب الهلال في يوليو 2023، حيث قدم موسمًا تاريخيًا مع الأزرق، وقاد للتتويج بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، فضلًا عن كتابة رقم قياسي في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.