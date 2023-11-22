أخبار الهلال اليوم | تعويض نيمار بنجم برشلونة .. وندم والد لوكاكو على رفض الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المريسل يتحدى الهلال ويكشف: هكذا خدع النصر مسؤوليه وتعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل المزيد من الأسرار حول صفقة انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر، والتي أحيا الجدل حولها من جديد سعد اللذيذ بتصريحاته في برنامج كورة السعودي. "اقرأ التفاصيل"

سر جديد عن إصابات نيمار .. تجربة باريس سان جيرمان قد تتكرر في الهلال!

لا تزال "إصابات" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تثير الجدل في وسائل الإعلام العالمية والمحلية. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

النصر يستعيد نجمه أمام الهلال .. وكاسترو يفكر في "استبعاد" ساديو ماني!

بدأ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، التخطيط لـ"ديربي الرياض" الكبير أمام الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"كبير في العمر ولديه طفلين" .. والد لوكاكو: كان عليه الانتقال إلى الهلال

رصد نادي الهلال السعودي، مجموعة من النجوم العالميين، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن بعضهم رفض العروض رسميًا. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | إذا فاز النصر على الهلال .. البليهي يوعد جماهير العالمي بهذا الأمر!

قدّم النجم الدولي السعودي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وعدًا إلى جماهير النصر، قبل ديربي الرياض الكبير. "اقرأ التفاصيل"

فيديو يفاجئ الشارع السعودي .. سلمان الفرج لـ"نجم الهلال": الإنجازات كلها سرقة

أثار النجم الدولي الكبير سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، مساء اليوم الأربعاء. "اقرأ التفاصيل"

كل المؤشرات لصالح الهلال .. نجم برشلونة مرشح لتعويض نيمار

يبحث نادي الهلال خلال الوقت الحالي، تعويض النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي تعرض للإصابة مؤخرًا، وستجعله يغيب حتى نهاية الموسم الحالي، ليستهدف أحد نجوم برشلونة الإسباني. "اقرأ التفاصيل"

"كبّ العشا في الهلال وشهد شاهد من أهلها" .. جماهير النصر تشكر سلمان الفرج بسبب "كلها سرقة"

تفاعلت جماهير النصر بشكل كبير، مع فيديو سلمان الفرج ومحمد جحفلي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المثير للجدل. "اقرأ التفاصيل"

فالفيردي وكاسيميرو وديبالا .. رونالدو وجاياردو يتدخلان لإشعال الانتقالات السعودية

اقترب موسم الانتقالات الشتوي من الانطلاق، ولذلك بدأت الأندية السعودية التحرك من أجل الظفر بأفضل النجوم في الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

هل يلحق بديربي الرياض؟ موعد حسم موقف سالم الدوسري النهائي

يحاول نادي الهلال تجهيز النجم سالم الدوسري من أجل المشاركة في ديربي الرياض أمام النصر، بعد الإصابة التي تعرض لها ويعاني منها حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

"لم أريد التخلي عن ذلك" .. نجم مانشستر سيتي يكشف عن سبب رفض العروض السعودية

كشف برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الأسباب التي دفعته لرفض العروض السعودية التي وصلته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. "اقرأ التفاصيل"

SHAHID