سر جديد عن إصابات نيمار .. تجربة باريس سان جيرمان قد تتكرر في الهلال!

مفاجأة جديدة عن إصابات نيمار جونيور

لا تزال "إصابات" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تثير الجدل في وسائل الإعلام العالمية والمحلية.

نيمار البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ إلا أنه تعرض لـ"إصابة" بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.

وفي هذا السياق.. كشف تقرير جديد من صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن نيمار، انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، قادمًا من العملاق الإسباني برشلونة، في صفقة تاريخية قدرت بـ222 مليون يورو؛ وهو يُعاني من إصابة بـ"كسر" في الكاحل، على الرغم من خوضه مباريات الفريق الأولى، بشكل طبيعي.

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وأشار التقرير، إلى أن إصابة الكاحل تجددت لدى الساحر البرازيلي "مرتين"، خلال فترة تواجده مع فريق العاصمة الفرنسية، قبل أن يضطر إلى الخضوع لعملية جراحية، في النهاية.

ووصف التقرير، مسيرة نيمار مع باريس سان جيرمان بـ"الفاشلة"؛ ليس بسبب عدم تمكنه من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا فقط، بل لسلسة الإصابات المتواصلة، طوال 6 سنواتٍ مع الفريق الأول لكرة القدم.

وعلى الرغم من اختلاف نوع الإصابة التي تعرض لها مع الهلال؛ إلا أن الصحيفة الفرنسية الشهيرة، حذرت من أن ذلك قد يكون مؤشرًا قويًا، على تكرار تجربة اللاعب "الفاشلة" مع باريس سان جيرمان، في صفوف العملاق السعودي.