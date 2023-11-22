فيديو | إذا فاز النصر على الهلال .. البليهي يوعد جماهير العالمي بهذا الأمر!

ما هو وعد علي البليهي قبل ديربي الهلال والنصر؟

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قدّم النجم الدولي السعودي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وعدًا إلى جماهير النصر، قبل ديربي الرياض الكبير.

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الهلال يستضيف النصر، في الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووعد البليهي في مقطع فيديو، مساء اليوم الأربعاء، بأنه سيكون أول من يقدم التهنئة إلى الفريق النصراوي وجماهيره، حال فوز العالمي في الديربي، ضد الهلال.

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وطلب مدافع الزعيم، من المشجع النصراوي الذي ظهر معه في الفيديو، بتقديم عشاق العالمي، التهنئة إلى الفريق الهلالي، حال فوز الأخير في الديربي.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر "الوصيف"، بعد مرور 13 جولة.

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