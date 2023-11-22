فيديو يفاجئ الشارع السعودي .. سلمان الفرج لـ"نجم الهلال": الإنجازات كلها سرقة

سلمان الفرج يثير الجدل في الشارع السعودي

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أثار النجم الدولي الكبير سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، مساء اليوم الأربعاء.

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الفرج البالغ من العمر 34 سنة، يخوض حاليًا برنامجًا تأهيليًا، استعدادًا للمشاركة مع نادي الهلال مجددًا؛ بعد فترة غياب طويلة؛ بسبب الإصابة.

وانتشر مقطع فيديو للفرج؛ وهو يمازح زميله محمد جحفلي، قلب دفاع نادي الهلال، والذي كان يفتخر ببطولاته وإنجازاته مع الفريق الأزرق.

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جحفلي أكد على أن جميع بطولاته وإنجازاته مع الزعيم الهلالي؛ جاءت من خلال الجهد والتعب، داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

هُنا.. ظهر صوت سلمان الفرج، في رده الذي جاء مفاجئًا ليس للجحفلي فقط، وإنما للشارع الرياضي السعودي بالكامل؛ عندما قال: "الإنجازات كلها سرقة".

وتعالت الضحكات من الفرج وجحفلي، وجميع الحاضرين؛ بعد الرد المفاجئ من قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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