فالفيردي وكاسيميرو وديبالا .. رونالدو وجاياردو يتدخلان لإشعال الانتقالات السعودية

تعرف على آخر تطورات سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي

SHAHID

اقترب موسم الانتقالات الشتوي من الانطلاق، ولذلك بدأت الأندية السعودية التحرك من أجل الظفر بأفضل النجوم في الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" عبر برنامج "دورينا غير": "رونالدو سيكون همزة وصل وهو من طلب التعاقد مع كاسيميرو من مانشستر يونايتد".

وتحدث فيليكس عن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش، حيث قال: "هذه المرة القرار اتخذ من لوكا والوجهة سيأتي إلى السعودية، وسيكون قريبًا فريق بالرياض، وهناك عدة إصابات في ريال مدريد ولكن النهاية إلى السعودية".

وأضاف: "فالفيردي لديه قرار بأن يُريد أن يُصبح قائد ريال مدريد، تلقى عرضًا خياليًا في الصيف الماضي من فريق سعودي، ولكنه فضّل البقاء".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وواصل: "ألفارو موراتا واحد من اللاعبين الموجودين على رادار الأندية السعودية، ولديه عرضين من السعودية وأمريكا".

وعن مستقبل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، قال خوسيه: "ديبالا أقرب من الدوري السعودي لأنه ليس سعيدًا مع روما، وقد نراه في الاتحاد بعد التعاقد مع مارسيلو جاياردو، لأنه يُريد ضم لاعبين أرجنتينيين للفريق".

SHAHID