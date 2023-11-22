النصر يستعيد نجمه أمام الهلال .. وكاسترو يفكر في "استبعاد" ساديو ماني!

خطة لويس كاسترو قبل ديربي الهلال والنصر الكبير

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بدأ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، التخطيط لـ"ديربي الرياض" الكبير أمام الهلال.

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النصر يحل ضيفًا على الهلال، في الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي الحربي، سيشارك الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع الفريق النصراوي، في ديربي الرياض؛ بعد اقتراب شفائه من الإصابة.

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الحربي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن اكتفاء لابورت، بالجري حول الملعب، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لدخوله التمارين الجماعية، خلال اليومين القادمين.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن المدافع الإسباني، سيغيب عن مباراة الأخدود، في الجولة 14 من مسابقة الدوري، على أن يعود إلى الملاعب، من بوابة ديربي الرياض.

وعلى جانب آخر.. ينوي كاسترو - حتى الآن -، استبعاد النجم السنغالي ساديو ماني، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، التي ستواجه الأخدود، أو وضعه على دكة البدلاء، تخوفًا من حصوله على الإنذار الرابع، والغياب عن مواجهة الهلال المرتقبة؛ حسب ما ذكره علي الحربي.

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