"كبير في العمر ولديه طفلين" .. والد لوكاكو: كان عليه الانتقال إلى الهلال

تصريحات مثيرة من والد روميلو لوكاكو

SHAHID

رصد نادي الهلال السعودي، مجموعة من النجوم العالميين، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن بعضهم رفض العروض رسميًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى رأس النجوم الذين رفضوا الانتقال إلى الهلال، في الصيف الماضي؛ كل من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي اختار الانضمام إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. قال روجر والد لوكاكو: "كنت أرغب في انتقاله إلى نادي الهلال.. على الرغم من أن قراره بارتداء قميص روما (صحيح)".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشار روجر في تصريحات مع صحيفة "La Derniere Heure"، إلى أن نجله لديه طفلين، ووصل إلى عمر الـ30 سنة؛ لذلك يجب عليه أن يفكر في مستقبله المالي.

وأضاف والد روميلو لوكاكو: "كم كان سيحصل من الهلال (45 مليون يورو سنويًا)؟!.. كان عليه أن يتحدث مع مدرب منتخب بلجيكا، ومن ثم يوافق على عرض الزعيم".

واستشهد روجر، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي تحدث مع مدرب منتخب بلاده، قبل التوقيع مع نادي النصر؛ لضمان عدم استبعاده، بعد الذهاب إلى دوري روشن السعودي.

SHAHID