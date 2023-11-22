كل المؤشرات لصالح الهلال .. نجم برشلونة مرشح لتعويض نيمار

هل ينجح الهلال في ضم أحد نجوم برشلونة؟

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يبحث نادي الهلال خلال الوقت الحالي، تعويض النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي تعرض للإصابة مؤخرًا، وستجعله يغيب حتى نهاية الموسم الحالي، ليستهدف أحد نجوم برشلونة الإسباني.

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وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة يعد أحد اللاعبين المرشحين لخلافة مواطنه نيمار في الهلال.

وأكدت الصحيفة على أن الهلال كان قد تقدم بعرض إلى رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن اللاعب أغلق الملف تمامًا وقتها.

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ولكن كل المؤشرات في تلك الصفقة لصالح نادي الهلال، حيث أن رافينيا لا يُشارك بصفة منتظمة مع برشلونة بسبب مشاكل بدنية، بالإضافة إلى أن النادي الإسباني يرغب في التخلص من عدد من اللاعبين بسبب الأزمات المالية التي يمر بها.

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