أخبار الهلال اليوم | سر بقاء عبد الله الحمدان، وتحذير مصري لسعود عبد الحميد من روما

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 أغسطس 2024.

هل ينجح صندوق الاستثمارات في ضم نجم ريال مدريد؟

مهاجم برشلونة الشاب وجد فريقه الجديد أخيرًا

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي توج بكأس السوبر 2016 على حساب الهلال..

هل سيتم إلغاء الطرد لبروزوفيتش؟

تجربة مريرة كادت أن تدفعه إلى الانتحار..

ميشايل أبرز المرشحين للرحيل عن الهلال..

هكذا تعامل المشجع النصراوي مع رأس جيسوس

"98% من جماهير الهلال غير مقتنعين به"

هل يصبح الدوري الإيطالي تجربة جيدة لظهير الهلال؟

بعد طرد بروزوفيتش في مباراة التعاون..

هل يمكن إلغاء طرد بروزوفيتش؟

لاعب الوسط الكرواتي سيغيب عن مواجهة الهلال

مدرب الهلال تابع النصر من الملعب، فماذا حدث؟

تعرف على قرار اتحاد الكرة الجديد!

ديربي مبكر مرتقب بين النصر والهلال..

تعرف على موعد ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نهائي السوبر السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

النصر يطير إلى نهائي كأس السوبر السعودي..

رونالدو يُبدع في ليلة تأهل النصر إلى نهائي كأس السوبر

النصر يفوز على التعاون ولكن بروزوفيتش يُعكر الانتصار!

تعرف على جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة، والفرق المشاركة في البطولة...

كلمات رائعة من عمر السومة في حق ناديه السابق..