"قد يجد نفسه مضطرًا للعودة إلى السعودية" .. تحذير مصري لسعود عبد الحميد من تجربة روما

هل يصبح الدوري الإيطالي تجربة جيدة لظهير الهلال؟

في تطور مفاجئ للأحداث، كشفت الصحف الإيطالية عن اقتراب سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي الهلال، من الاحتراف في الكالتشيو، من بوابة نادي روما.

وأضافت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن سعود، الذي يُعد واحدًا من أفضل اللاعبين في دوري روشن السعودي، بات يريد الخبرة في الخارج، فيما يبلغ سعر اللاعب 4 ملايين يورو، ليقترب من كونه أول لاعب سعودي يلعب في تاريخ الدوري الإيطالي.

في المقابل، وجه محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، تحذيرًا إلى سعود عبد الحميد، من خطوة الاحتراف في نادي روما، قائلًا إن طريقة اللعب في الدوري الإيطالي، تختلف كلية عن نظيره في السعودية.

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وأضاف، عبر برنامج "في المرمى"، "لا أرشح سعود لروما، لأن الدوري الإيطالي صعب جدًا، ولا يناسب طريقة لعبه. سعود لاعب كبير جدًا، ولكن إذا صعب إلى روما، قد لا يملك فرصة اللعب، ولا يشعر بإضافة في مسيرته الكروية، فالكرة الإيطالية صعبة للغاية، وقد يجد اللاعب نفسه مضطرًا للعودة إلى الدوري السعودي من جديد".

وطالب زيدان، ظهير الهلال باختيار دوري مناسب تتشابه طريقة لعبه مع الدوري السعودي، مؤكدًا أن اسلوب لعب روما لن يتناسب معه".

وأعاد البرتغالي جورج جيسوس، فتح باب الجدل بشأن موقفه من سعود عبد الحميد، حيث قرر عدم الدفع به أساسيًا في مباراة الأهلي، بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، رغم مشاركته بديلًا، ليلعب سعود 28 دقيقة فقط في الكلاسيكو الذي انتهى بفوز الهلال بركلات الترجيح، علمًا بأن قصة سعود قد شهدت الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة؛ بين رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي، وإصرار الإدارة على بقاء اللاعب، في الوقت الذي قرر فيه المدرب استبعاد اللاعب من ودية أودينيزي الإيطالي بمعسكر الفريق الإعدادي بالنمسا؛ بداعي عدم جديته في التدريبات.