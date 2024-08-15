ميشايل صفقة طارئة؟ .. فلامنجو يرد على تعويض "لاعبه المُصاب" بعودة جناح الهلال

ميشايل أبرز المرشحين للرحيل عن الهلال..

كشف رئيس نادي فلامنجو البرازيلي، رودولفو لانديم، عن إمكانية التعاقد مع ميشايل ديلجادو، جناح الهلال، في فترة الميركاتو الصيفي، لتعويض غياب اللاعب إيفرتون سيبولينيا، الذي تعرض لإصابة خطيرة تؤكد غيابه حتى نهاية السنة.

وأصبح ميشايل، أحد أبرز لاعبي الهلال المُرشحين لمغادرة النادي في الصيف، في ظل ترقب عودة مواطنه نيمار جونيور، والذي طمأن جماهير الأزرق بقرب عودته خلال الشهر المُقبل، فيما ذكرت تقارير بأن ميشايل سيرحل عن صفوف ناديه بعد نهاية كأس السوبر السعودي.

وقال لانديم، عبر برنامج Mundo GV، إنه لا يستبعد فكرة التعاقد مع ميشايل، مضيفًا "لا نستطيع أن نقول رقمًا أو اسمًا، لنفترض أن هناك توافقًا في الأفكار بين الجماهير ومديري الأندية. إنه احتمال وارد دائمًأ، لقد ظهر في لحظة مهمة في حياته المهنية، هذا يحدث، جيرسون غادر ثم عاد".

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وتعرض سيبولينيا للإصابة بتمزق في وتر العرقوب بالكاحل الأيسر، خلال مشاركته في مباراة بالميراس، الأحد الماضي، ليخضع لعملية جراحية، فيما تأكد غياب اللاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 شهور.

وانتقل ميشايل إلى صفوف الهلال، في يناير 2022، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، بعقد حتى صيف 2025، فيما شارك الجناح البرازيلي في 103 مباراة رسمية بقميص الأزرق في كافة المسابقات، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 25 تمريرة حاسمة، كما توج بالعديد من الألقاب، مثل الدوري السعودي (مرتين)، كأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين)، كأس السوبر السعودي.