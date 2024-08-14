"كنتم الأفضل" .. عمر السومة يوجه رسالة إلى الأهلي وجماهيره بعد السقوط أمام الهلال

كلمات رائعة من عمر السومة في حق ناديه السابق..

على الرغم من رحيله عن النادي الأهلي السعودي، منذ عامين تقريبًا؛ إلا أن الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم العربي القطري الحالي، لا ينسى الراقي وجماهيره أبدًا.

السومة انضم إلى الأهلي في صيف عام 2014، قادمًا من نادي القادسية الكويتي؛ قبل أن يرحل عن الفريق الأول لكرة القدم، في أعقاب الهبوط التاريخي إلى دوري يلو "الدرجة الأولى"، بنهاية موسم 2021-2022.

وفي هذا السياق.. وجّه السومة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رسالة إلى الأهلي؛ بعد خسارته من الهلال أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025.

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وقال الأسطورة السورية في رسالته: "هاردلك للنادي الأهلي وجماهيره.. قدمتم مستوى كبير أمام الهلال"، متمنيًا أن يكون المستقبل أفضل للفريق بإذن لله.

واعتبر عمر السومة أن الأهلي كان الطرف الأفضل في المباراة التي خسرها بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقت الأصلي؛ إلا أن الحظ لم يحالفه من أجل تحقيق الانتصار، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر.

جدير بالذكر أن الهلال ينتظر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025، "الفائز" من قمة النصر والتعاون - الجارية حاليًا -، في اللقاء الثاني من المربع الذهبي.