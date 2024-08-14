"في يد الحكم" .. حالة واحدة لإلغاء طرد مارسيلو بروزوفيتش ومشاركته ضد الهلال

هل يمكن إلغاء طرد بروزوفيتش؟

كشف المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، عن الحالة الوحيدة التي من الممكن أن تلغي قرار طرد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر ضد التعاون.

وحصل بروزوفيتش على طرد بالدقيقة 90+3 من زمن المباراة، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي التعاون، ليغيب عن نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي مساء يوم السبت المقبل.

وقال القحطاني خلال تصريحات تلفزيونية: "من حق الأندية أن تتقدم بأي طلب سواء وجيه أو غير وجيه، ولكن هناك حالة واحدة فقط يُلغى فيها الطرد".

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وأضاف: "الحالة هي إذا أقر طاقم حكام المباراة بعدم صحة هذه الحالة بعد ما شاهدوها وأقرت لجنة الانضباط بإسقاط الكارت، وهنا يسقط الطرد".

واختتم القحطاني تصريحاته قائلًا: "لكن قانون كرة قدم يقول في المادة الخامسة أن قرارات الحكام مُلزمة ونهائية بما فيها احتساب هدف غير صحيح أو هدف صحيح وألغي، ولذلك سيكون الحكم مُلزمًا، ولكن الحكام لن يقول أن قراره غير صحيح".