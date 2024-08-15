بعد الهلال وإيفرتون .. "مصنع النجوم" يخطف فيتور روكي من الجميع

مهاجم برشلونة الشاب وجد فريقه الجديد أخيرًا

يبدو أن الضباب المحيط بمستقبل فيتور روكي مهاجم برشلونة سيبدأ بالانقشاع أخيرًا، إذ كشفت شبكة ريليفو الإسبانية عن مفاوضات متقدمة مع "مصنع النجوم" في أوروبا بشأن اللاعب.

المهاجم صاحب الـ19 عامًا انضم إلى البارسا في يناير الماضي، لكنه لم يُقنع المدرب السابق تشافي، ويبدو أن خلفه، هانز فليك، يسير على نفس الخطى، وهو ما فتح أبواب الرحيل للاعب عن كتالونيا.

الهلال والاتحاد من دوري روشن حاولا ضم اللاعب، وقد قدم الأول عرضًا ضخمًا رحب به البارسا لكن رفضه روكي لرغبته الاستمرار في أوروبا، وقد شهدت الأيام الأخيرة دخول ناديي إيفرتون وبورنموث سباق الفوز بتوقيعه لكن سبورتينج لشبونة البرتغالي سبق الجميع وبات الأقرب لضمه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ريليفو أوضحت أن لشبونة، المشهور بتصديره النجوم إلى الدوريات الأوروبية الكبرى بعد سنوات من صقل مواهبهم، سيُقدم عرضه الرسمي للفريق الإسباني خلال الساعات القليلة القادمة، وبعدها ستبدأ المفاوضات بين الطرفين لمحاولة إيجاد الحل المناسب.

وأوضحت ريليفو أن إدارة برشلونة مقتنعة أن انتقال روكي للبرتغال هو الحل المرضي لجميع الأطراف، ولكن المصادر الأخرى وأبرزها، سكاي سبورت، لم تستبعد خيار إيفرتون.

الأمر المؤكد من جميع المصادر المتابعة أن نية البارسا هي بيع عقد روكي هذا الصيف خوفًا من عدم تقديمه المستوى المأمول حال تمت إعارته مما قد يؤدي للمزيد من الخسائر المالية الصيف القادم.