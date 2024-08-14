كأس السوبر | "في ليلة تكرر بها طعن النصر" .. صفقة قوية على طريقة الهلال وتهديد وحيد لتوليفة كاسترو السحرية يكشفه التعاون!

النصر يطير إلى نهائي كأس السوبر السعودي..

"الوديات لا تعني أي شيء".. هذا ما أثبته الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام التعاون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر تعرض لـ"هزائم ثقيلة" في المباريات الودية الإعدادية، خلال صيف العام الحالي؛ وبمستوى جعل جماهيره يشعرون بأن الفريق مُقبل على موسم كارثي.

لكن.. عندما جاءت لحظة الحقيقة، وخاض النصر أولى مبارياته الرسمية في الموسم الرياضي الجديد، قدّم مستوى جيد للغاية؛ ليحقق الفوز بهدفين مقابل لا شيء، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

بهذه النتيجة.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي كأس السوبر السعودي، ضاربًا موعدًا متجددًا مع الغريم الأزلي نادي الهلال، يوم 17 أغسطس الجاري.

الهلال كان قد فاز يوم أمس الثلاثاء، على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ"ركلات الجزاء"، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ ليكون أول المتأهلين إلى نهائي السوبر.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز النصر على التعاون، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي..