"مدرب الأهلي أصرّ على مشاركتي أمام الهلال" .. نجم ثلاثية 2016 يروي تجربة إصابته قبل كأس السوبر!

الأهلي توج بكأس السوبر 2016 على حساب الهلال..

مع خسارة قمة الهلال، تجمد رصيد النادي الأهلي عند لقب وحيد في بطولة كأس السوبر السعودي، والذي توج به الراقي في عام 2016، على حساب النادي العاصمي.

وأكمل الأهلي ثلاثية الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، بتتويجه بكأس السوبر في 2016، بعد فوزه على الهلال بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (1-1)، خلال الوقت الأصلي من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب كرافن كوتيج في العاصمة البريطانية لندن، وهو السيناريو ذاته الذي تكرر في نسخة كأس الدرعية للسوبر السعودي، بموسم 2024-25، مع اختلاف الأدوار، حيث صعد الهلال للنهائي على حساب الأهلي.

وتحدث مصطفى بصاص، لاعب وسط الأهلي السابق، عن كواليس نهائي كأس السوبر السعودي 2016، حيث كانت البطولة على النظام القديم الذي يقام من مباراة واحدة تجمع بين بطلي الدوري وكأس الملك، أو حامل لقب البطولتين أمام وصيف الدوري، كما حدث مع الأهلي والهلال.

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وقال بصاص، عبر برنامج "رياضة سكوب"، "قبل مباراة السوبر، كان الأهلي في معسكر بإسبانيا، وكنتُ مصابًا ولم أبدأ المعسكر بجاهزية، والمدرب (جوزيه جوميز) تحدث معي قبل المباراة، وسألني (هل أنت جاهز؟)، فأخبرته بأني لست جاهزًا بعد، وطلبت منه تأجيل الحديث إلى ما قبل اللقاء مباشرة، وحينما سألني حينها عن جاهزيتي، لم أكن جاهزًا أيضًا".

وأضاف "المدرب احترم صراحتي وقتها، وأصرّ على مشاركتي في مباراة الهلال، واتفقت على المشاركة في الشوط الثاني، فلعبت وتمكنا من تعويض التأخر في النتيجة لتعادل، ثم لعبنا ركلات الترجيح وفزنا باللقب".

وذكر بصاص بأنه يرى جيل الأهلي في موسم 2016، هو الأفضل في تاريخ النادي، مضيفًا "مع احترامي للجيل الذهبي في الثمانينيات، ووجود لاعبين كبار مثل محمد عبد الجواد، ولكني أرى أن جيلنا هو الأفضل، لإنه جمع بين 3 بطولات، بالدوري والكأس والسوبر، ووقتها لم يكن نظام الدوري سهلًا وسط وجود 4 محترفين".