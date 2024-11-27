أخبار الهلال اليوم | دعوة لجلب "حكم السد" إلى دوري روشن السعودي، وسر قُبلة البليهي للشلهوب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 نوفمبر 2024.
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نجم السد: مواجهة الهلال كانت الأفضل في دوري الأبطال وأعطي الحكم 10 من 10
تصريح بالتأكيد سيُغضب الهلاليين من النجم القطري
"رمز العدالة والأفضل في آسيا" .. دعوة لجلب حكم مباراة السد ليُحكم للهلال في دوري روشن السعودي
الحكم الكوري الجنوبي مطلوب في دوري روشن!
"تذكروا مباراة السد جيدًا قبل أن تتحدثوا مرة أخرى" .. رسالة "قصف جبهة" للهلاليين وجيسوس بعد شكوى الحكم
مباراة السد كانت درسًا للهلال حسب أحدهم!
البليهي يكشف سر "قبلته" للشلهوب .. ويؤكد: الغيابات ليست عذرًا لنتائج الهلال السيئة
لقطة أثارت إعجاب الجميع..
جيسوس يهاجم "التحكيم الآسيوي" بعد قمة الهلال والسد .. ويكشف النقاب عن "لغز سافيتش"
ماذا قال جورج جيسوس؟!
"الحكم بيّت النية".. ياسر القحطاني يفتح النار: مباراة السد سُرقت من الهلال بتعمد رسمي!
كلمات قوية من أسطورة الكرة السعودية..
عين على الحكم | مذبحة أم مبالغة؟ .. 3 جزائيات "غير محتسبة" أمام السد تشعل الغضب ضد التحكيم الآسيوي
نجوم الهلال خرجوا عن شعورهم بسبب حكم المباراة..
موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
"مدرب السد يرحم الهلال من الهزيمة وجيسوس يقتدي بالطريقة الاتحادية" .. جرس الإنذار يدق في البيت الأزرق
الهلال يواصل التراجع تحت قيادة جورج جيسوس..
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
"وسط رغبة الهلال في التخلص منه ونبذ الأندية له" .. نيمار يوجه رسالة لكارهيه
نيمار لا يصمت ضد الهجمات التي يتعرض لها..