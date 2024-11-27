نجم السد: مواجهة الهلال كانت الأفضل في دوري الأبطال وأعطي الحكم 10 من 10

تصريح بالتأكيد سيُغضب الهلاليين من النجم القطري

لم يتوقف الهلاليون عن الشكوى والتذمر وإبداء الغضب والاستياء من قرارات حكم مواجهة فريقهم، الهلال، مع السد القطري في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة، وقد زاد نجم منافسهم الأبرز من نار غضبهم بمنح الحكم 10 من 10 على أدائه.

المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 شهدت مطالبة الهلال بعدد من ركلات الجزاء، وقد قال المدرب جورج جيسوس أن فريقه استحق على الأقل 3 ركلات جزاء، لكن هذا لم يكن رأي نجم السد، أكرم عفيف، الذي وصف اللقاء بالأفضل في دوري أبطال آسيا النخبة هذا الموسم وأشاد بأداء الحكم الكوري الجنوبي.

عفيف قال في تصريحات متلفزة عقب اللقاء "المباراة أراها الأفضل في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، على ما شاهدته من مباريات لم أجد أفضل من مباراة السد والهلال في دوري الأبطال هذا الموسم".

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أضاف "الحكم أعطيه 10 من 10، أداء كل من الهلال والسد 10 من 10، والجمهور كذلك 10 من 10، الواحد يفخر بلعب مثل تلك المباريات. التعادل أراه عادلًا بين الفريقين، هناك لحظات من المباراة لا تتجاوز الـ20 دقيقة كان كل فريق يتفوق على الآخر".

أتم "التعادل عادل والجميع خرج سعيدًا بعد اللقاء، نحن ونجوم الهلال وجمهور الفريقين".

يُشار إلى أن أكرم عفيف تُوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في آسيا بعد مستواه المبهر وقيادته منتخب قطر للفوز بكأس آسيا 2023.