"وسط رغبة الهلال في التخلص منه ونبذ الأندية له" .. نيمار يوجه رسالة لكارهيه

نيمار لا يصمت ضد الهجمات التي يتعرض لها..

واصل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الرد على منتقديه والمشككين فيه؛ برسائل مثيرة للجدل، وبطريقة غير مباشرة في نفس الوقت.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، يتعرض لواحدة من أشرس الهجمات في مسيرته، وسط مطالبات عديدة بـ"اعتزاله" كرة القدم نهائيًا؛ بسبب الإصابات المتكررة التي عانى منها، في السنوات القليلة الماضية.

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ومنذ انضمامه للزعيم الهلالي في صيف 2023.. لم يشارك الساحر البرازيلي سوى في 7 مباريات رسمية فقط؛ حيث أصيب بـ"قطع في الرباط الصليبي" أولًا، قبل أن يُعاني من "تمزق في العضلة الخلفية" مؤخرًا.

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وفي هذا السياق.. استعان نيمار جونيور بحكمة نشرها أيقونة "الهيب هوب" سنوب دوج، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، للرد على منتقديه والمشككين فيه.

حكمة سنوب دوج الذي أعاد نيمار نشرها عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مساء اليوم الثلاثاء؛ تقول: "كافح.. حتى يسألك (كارهوك) إذا كنت ستوظف!"؛ في إشارة إلى العمل بقوة، بدرجة تجبر الأندية للجري خلفه مجددًا.

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العديد من الأندية - خاصة الثنائي البرازيلي بالميراس وبوتافوجو -، أكدوا عدم رغبتهم في التعاقد مع اللاعب، بسبب إصاباته المتكررة، والتراجع الكبير في مستواه؛ مع عديد التقارير المحلية والعالمية التي تشير إلى رغبة الهلال أيضًا، في التخلص منه.

وكان نيمار دا سيلفا سانتوس، والد نجم الهلال، قد أعلن في الأيام القليلة الماضية، استمرار نجله في صفوف الزعيم، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، مع فتح الباب أمام الرحيل في الميركاتو الصيفي القادم، وتحديدًا بعد كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن اسم نيمار، ارتبط بالعودة إلى "فريق طفولته" سانتوس البرازيلي، أو الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، لمزاملة صديقيه القديمين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، اللذين لعب معهما في صفوف العملاق الإسباني برشلونة سابقًا؛ وذلك حال عدم تجديد عقده مع الهلال.