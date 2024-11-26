عين على الحكم | مذبحة أم مبالغة؟ .. ثلاث ضربات جزاء "غير محتسبة" أمام السد تشغل غضب الهلال ضد التحكيم الآسيوي

نجوم الهلال خرجوا عن شعورهم بسبب حكم المباراة..

غضب جماهيري كبير اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد سقوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في فخ التعادل الإيجابي مع مستضيفه السد القطري.

الهلال تعادل (1-1) مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد، في الدوحة القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

واعتبر جمهور الهلال وعدد من نجومه السابقين، أن حكم القمة الآسيوية "سرق" الانتصار من الفريق الأول لكرة القدم؛ من خلال قراراته المثيرة للجدل طوال الـ90 دقيقة.

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وطالب الزعيم الهلالي بالحصول على "3 ركلات جزاء"، خلال مواجهة الفريق القطري؛ بدأت في الدقيقة 37، بعد أن سقط نجمه حسان تمبكتي داخل منطة الـ18 للفريق المنافس.

وأظهرت الإعادات أن تمبكتي تعرض لـ"المسك" من لاعب السد، داخل منطقة الـ18؛ وذلك خلال تقدم مدافع الهلال إلى الأمام، مستغلًا ركلة ركنية لمصلحة فريقه؛ إلا أن الحكم لم يحتسب أي قرار.

وفي صورة مكررة للعبة تمبكتي.. طلب الهلال في الدقيقة 88، الحصول على "ركلة جزاء"؛ بسبب تعرض المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش لـ"المسك" من طارق سلمان، مدافع نادي السد، داخل منطقة الـ18؛ إلا أن الحكم رفض اتخاذ أي قرار أيضًا، رغم العودة إلى تقنية الفيديو "فار".

وما بين هاتين اللقطتين.. طالب نجوم الفريق الهلالي، بالحصول على "ركلة جزاء"؛ بحجة تعرض متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، للعرقلة داخل منطقة الـ18 السداوية؛ وكالعادة.. لم يصدر أي قرار من حكم المباراة.

ومن ناحيته.. علق المحلل التحكيمي جمال الشريف، على لقطتي تمبكتي وسافيتش، معتبرًا أن قرار الحكم صحيح 100%؛ حيث لا يستحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الحصول على "ركلتي جزاء"؛ على حسب قوله.

الشريف أكد في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، أن لعبة تمبكتي بها "مسك" متبادل بين ثنائي الهلال والسد، كما أن سافيتش هو من حرك قدمه نحو لاعب الفريق القطري، في اللقطة الثانية.

وحجز الهلال بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة النخبة الآسيوية 2024-2025، بعد التعادل الإيجابي مع السد؛ إلا أنه فقد "الصدارة" لمصلحة العملاق السعودي الآخر الأهلي، متراجعًا إلى "المركز الثاني" برصيد 13 نقطة.

جدير بالذكر أن الأندية السعودية المختلفة، وخاصة فريق الهلال، يهاجمون التحكيم الآسيوي باستمرار، ويعتبرون أن هُناك ما يُمكن تسميته بـ"التعمد والمؤامرة" ضدهم؛ من أجل عرقلة مسيرتهم في المسابقة القارية.