أخبار الهلال اليوم | حقيقة رغبة الاتفاق في التعاقد مع محمد كنو، وانتفاضة الجمهور قبل مواجهة الاتحاد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 يناير 2025
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قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد .. فرحة جاهزية ميتروفيتش وسافيتش وروبن نيفيش لم تكتمل!
الكلاسيكو بعد غدٍ الثلاثاء .. فما موقف مصابي الهلال؟
جمهور الهلال ينتفض .. رسالة صارمة من الزعماء للرئيس فهد بن نافل قبل كلاسيكو الاتحاد
طفح الكيل بالجمهور الأزرق مما يحدث!
الفريان يطلب وساطة عضو شرف هلالي لضم موهبة عربية خلال الشتاء الجاري .. واللاعب يرد: على يدك!
الهدف هو مشاركته في كأس العالم للأندية 2025..
"العضو المؤثر طلب منه ذلك بماله" .. جستنيه: التويجري لم يكن في قواه العقلية عندما شكك في تاريخ الاتحاد!
جدل حفل تأسيس الاتحاد مستمر..
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025...
بعد التشكيك في الهلال ونتائجه بـ"مساعدة الحكام" .. تصرف مسؤولي "دورينا غير" يحرج خالد الشنيف!
رد الشنيف لم يعجب البعض وعرضه لهجوم كبير..
"لسنا مهتمين" .. السعودية ترد رسميًا على مشاركة أنديتها في دوري أبطال أوروبا
كذلك تم الرد على إمكانية إقامة مباريات سعودية خارج البلاد على غرار كأس السوبر الإيطالي..
مستغلة الأزمة .. أندية سعودية تتحرك لخطف داني أولمو من برشلونة
هل هناك فرصة لنرى أولمو في دوري روشن؟
سيرًا على درب نيمار .. قائد باريس سان جيرمان يكشف رأيه في الانتقال إلى دوري روشن!
ماذا قال ماركينيوس؟
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2025
تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟
"من غير الإنصاف أن يلعب في السعودية لغيره" .. الدويش يطالب الرابطة بانتقال محمد صلاح إلى الأهلي لسبب غريب!
بعد نهاية عقده مع ليفربول..
لم يكن عرضًا رسميًا للهلال .. "الغرض الحقيقي" من رغبة الاتفاق في التعاقد مع كنو!
كنو يحسم موقفه من الرحيل عن الهلال في يناير..