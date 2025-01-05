أخبار الهلال اليوم | حقيقة رغبة الاتفاق في التعاقد مع محمد كنو، وانتفاضة الجمهور قبل مواجهة الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 يناير 2025

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الكلاسيكو بعد غدٍ الثلاثاء .. فما موقف مصابي الهلال؟

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طفح الكيل بالجمهور الأزرق مما يحدث!

الهدف هو مشاركته في كأس العالم للأندية 2025..

جدل حفل تأسيس الاتحاد مستمر..

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025...

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رد الشنيف لم يعجب البعض وعرضه لهجوم كبير..

كذلك تم الرد على إمكانية إقامة مباريات سعودية خارج البلاد على غرار كأس السوبر الإيطالي..

هل هناك فرصة لنرى أولمو في دوري روشن؟

ماذا قال ماركينيوس؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

بعد نهاية عقده مع ليفربول..

كنو يحسم موقفه من الرحيل عن الهلال في يناير..