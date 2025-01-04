مستغلة الأزمة .. أندية سعودية تتحرك لخطف داني أولمو من برشلونة

هل هناك فرصة لنرى أولمو في دوري روشن؟

تعقد موقف داني أولمو مع فريقه برشلونة خلال الوقت الحالي، بعد رفض الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية هناك، تسجيل اللاعب في قائمة البلوجرانا، مما دفع الأندية السعودية للتحرك!

ورفض الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية، تسجيل داني أولمو في قائمة برشلونة، إذ تم الإعلان عن هذا الأمر خلال بيان رسمي نشره السبت.

وكشف الإعلامي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تحرك بعض الأندية السعودية، التي تقوم حاليًا بتقييم ما إذا كان ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة بشأن داني أولمو.

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وأشار جاليتي إلى تحرك نادي النصر الذي قام به في الصيف الماضي، من أجل التعاقد مع أولمو، بعد تألقه في بطولة يورو 2024، ولكنه فضل الانتقال إلى برشلونة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة الماضية تطورات عديدة بشأن أزمة داني أولمو مع برشلونة، إما أن ينجح الفريق الكتالوني في قيده، أو سيرحل إلى فريق آخر.