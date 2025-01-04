لم يكن عرضًا رسميًا للهلال .. "الغرض الحقيقي" من رغبة الاتفاق في التعاقد مع كنو!

أصبح محمد كنو، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الهلال والمنتخب السعودي، محل طلب من نادي الاتفاق، بناءً على رغبة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، الذي يريد ضم اللاعب في الفترة الشتوية.

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وشارك كنو مع المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي زين 26" بالكويت، وسجل هدفين في شباك اليمن بدور المجموعات، وسلطنة عمان في نصف النهائي، قبل خروج الأخضر من البطولة.

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وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن إدارة الاتفاق لم تبدأ المفاوضات مع محمد كنو، بشكل جدّي، بل كان الأمر بمثابة "جس نبض"، لمعرفة موقف اللاعب من خلال وكيل أعماله، قبل أن يؤكد الأخير بأن كنو يريد البقاء مع الهلال.

وتمثلت فكرة الاتفاق في ضم كنو، من أجل منحه دقائق لعب أكبر، من نظيره في الهلال، خاصة في ظل وجود الثنائي سيرجي سافيتش وروبن نيفيش، فضلًا عن رغبة فارس الدهناء في تعزيز خط الوسط، الذي كان مصدر معاناة الفريق في المباريات الماضية بدوري روشن.

وفي سياق متصل، دخل الاتفاق في صراع مع أندية نيوم والقادسية والشباب، من أجل التعاقد مع لاعب وسط النصر، مختار علي، كما يرغب ممثل الدمام في التعاقد مع أحمد بامسعود، لاعب الاتحاد، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

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ويحتل الاتفاق المركز الحادي عشر، في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة من 13 مباراة، موقعًا على 4 انتصارات مقابل 3 تعادلات و6 هزائم.