قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد .. فرحة جاهزية ميتروفيتش وسافيتش وروبن نيفيش لم تكتمل!

الكلاسيكو بعد غدٍ الثلاثاء .. فما موقف مصابي الهلال؟

خلال الساعات القليلة الماضية، تداولت الحسابات عبر منصة "إكس" صورًا من مشاركة ثلاثي الهلال أليكساندر ميتروفيتش، سيرجي ميلينكويتش سافيتش وروبن نيفيش في التدريبات الجماعية، لتبدأ الأفراح بجاهزيتهم لكلاسيكو الاتحاد، لكنها فرحة منقوصة.

الزعيم من المقرر أن يستضيف العميد بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد المملكة آرينا، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

لكن كان القلق ينتاب الجمهور قبل الكلاسيكو المصيري في ظل معاناة عدد من نجوم الهلال من الإصابات، ويبدو أنهم لم يطمأنوا بعد..

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رغم الصور التي أظهرت مشاركة ميترو ونيفيش وسافيتش في المران الجماعي اليوم الأحد إلا أن الصحفي معن القويعي أوضح أن جاهزيتهم لكلاسيكو الكأس ليست مضمونة بعد.

وأشار القويعي إلا أنه من المقرر أن يخضع الثلاثي لاختبار طبي مساء اليوم الأحد، على إثر نتائجه، سيتحدد موقفهم من المواجهة.

يذكر أن قبل مواجهة الكأس المنتظرة، فشل الاتحاد في تحقيق الفوز في آخر 13 مباراة أمام الهلال بمختلف البطولات، إذ انتصر الزعيم خلال 12 لقاء وتعادلا مرة وحيدة.