"لسنا مهتمين" .. السعودية ترد رسميًا على مشاركة أنديتها في دوري أبطال أوروبا

كذلك تم الرد على إمكانية إقامة مباريات سعودية خارج البلاد على غرار كأس السوبر الإيطالي..

بين الحين والآخر ومنذ انطلاق الثورة السعودية في شتاء 2023، يخرج على السطح مقترح مشاركة عدد من الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي نفاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أكثر من مناسبة، وجاء دور السعودية للرد.

الثورة السعودية بدأت في شتاء 2023 بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى تبعه عدة نجوم من أوروبا على رأسهم نيمار دا سيلفا، كريم بنزيما، نجولو كانتي، رياض محرز وغيرهم.

وكون البطولات الأوروبية خسرت نجومًا بهذا الحجم، بدأ البعض يروج لاحتمالية إعادتهم لدوري الأبطال من جديد عبر فتح الباب أمام أندية السعودية للمشاركة في البطولة الأوروبية، لكن عمر مغربل؛ الرئيس التنفيذي للدوري السعودي للمحترفين، نفى ذلك صراحةً..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مغربل قال خلال تصريحاته لموقع "توتو ميركاتو ويب": "لا أعرف ما إذا كان عليّ أن اسمي الحديث في هذا الملف بالمناقشات أم الشائعات، لكن سأمنحكم إجابة رسمية؛ نحن لسنا مهتمين في الوقت الحالي بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا".

وبسؤاله عن إمكانية إقامة مباريات سعودية خارج البلاد، أوضح: "حاليًا نحن نركز على اللعب في بلدنا، ربما في المستقبل يمكننا لعب كأس السوبر في الخارج، كما يحدث هذه الأيام في السعودية التي تستضيف كأس السوبر الإيطالي".

يذكر أن السعودية استضافت السوبر الإيطالي أربع مرات قبل النسخة الحالية المقامة حاليًا في الرياض؛ بدأت مع عام 2019، حيث توج وقتها يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو باللقب على حساب ميلان.