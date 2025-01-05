بعد التشكيك في الهلال ونتائجه بـ"مساعدة الحكام" .. تصرف مسؤولي "دورينا غير" يحرج خالد الشنيف!

رد الشنيف لم يعجب البعض وعرضه لهجوم كبير..

الجميع يتجهز حاليًا لكلاسيكو الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن يبدو أن الإعلامي الرياضي خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير"، قد تورط من وراء تلك المواجهة.

الزعيم من المقرر أن يستضيف العميد بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد المملكة آرينا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء - بتوقيت مكة المكرمة - في ربع نهائي كأس الملك.

وفتح الشنيف عبر حلقة برنامجه بالأمس النقاش حول تلك المواجهة، ليتفاجأ بتعليق سيد عدنان؛ نجم البحرين الأسبق، الذي يشكك به بمحاباة الحكام للهلال ومنحه ضربات جزائية وقت حاجته إليها.

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عدنان قال: "الهلال يتحصل على ضربات جزاء عندما يحتاجها، وكي نتحدث بشفافية كلنا نعرف من النادي المفضل للحكام في الدوري السعودي، الهلال واحد من أفضل وأعرق أندية آسيا، هذا لا غبار عليه، ولا أحد يختلف عن كونه أحد أفضل أندية في الدوري السعودي، ومنافس بشكل كبير لأكثر من 20-30 سنة، لا خلاف على ذلك، لكنني أتحدث عن حالات مكررة".

الشنيف حاول الرد على النجم البحريني الأسبق، فأوضح: "لا أدافع، لكن لا يوجد أي نادٍ مفضل للحكام في الدوري السعودي، وحديثي عن الهلال وغيره"، وهو ما وصفه البعض بالضعيف.

أحد من هاجموا مقدم "دورينا غير"، هو الإعلامي دباس الدوسري الذي كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يقال إنه برنامج أهل اللعبة!!! هل مهمته التشكيك في نزاهة منافساتنا؟! والباحث عن الترند خالد الشنيف يقتبس ويغرد (يعني معجبه الوضع)، حين انتقدت طريقة الشنيف سابقًا .. دافع عنه (((بعض))) جمهور الهلال بقوة، اشررربوا".

الأمر لم يقف عند هذا الحد فقط، بل أن الحساب الرسمي لـ"دورينا غير" وضع مقدمه في موقف محرج، إذ حذف الفيديو الذي قال به عدنان: "الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، إذا ما كانت لنادي واحد فقط"، رغم أن الشنيف قام باقتباسها عبر حسابه.

هنا سخر منه دباس الدوسري: "احذف يا خالد الشنيف، التغريدة المقتبسة تم حذفها وأنت ما زلت نائمًا، دورينا غير قابل للتشكيك".

يذكر أن قبل مواجهة الكأس المنتظرة، فشل الاتحاد في تحقيق الفوز في آخر 13 مباراة أمام الهلال بمختلف البطولات، إذ انتصر الزعيم خلال 12 لقاء وتعادلا مرة وحيدة.