"من غير الإنصاف أن يلعب في السعودية لغيره" .. الدويش يطالب الرابطة بانتقال محمد صلاح إلى الأهلي لسبب غريب!

بعد نهاية عقده مع ليفربول..

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش، اقتراحًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي، بشأن وجهة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد رحيله عن قلعة الريدز في الصيف المُقبل.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وعاد صلاح للحديث بشأن مستقبله مع ليفربول، حيث أكد مجددًا بأنه يريد الاستمتاع بموسمه الأخير في آنفيلد، ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل رحيله، في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الدويش رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "من غير الإنصاف أن يلعب محمد صلاح في السعودية لغير الأهلي، رياض محرز ليس من فئة رونالدو وبنزيما ونيمار، الحق يُقال".

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة مع ليفربول، قبل شهور من نهاية عقده، في يونيو المُقبل، حيث شارك في 26 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.

GOAL

وبات صلاح أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية "بالون دور 2025"، حال الاستمرار على مستوياته مع ليفربول، الذي يتصدر - حاليًا - جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، مع صدارة مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 18 نقطة، فضلًا عن التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.