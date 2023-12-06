أخبار النصر اليوم | كاسترو يُحيي ذكرى فيتوريا، وسلبية الشوط الأول أمام استقلال دوشنبه

كاسترو يكشف سلبية النصر في الشوط الأول أمام استقلال دوشنبه

كشف لويس كاسترو المدير الفني للنصر عن سلبية الفريق خلال الشوط الأول من مواجهة استقلال دوشنبه في طاجيكستان ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال المدرب البرتغالي عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 "لم نكن جيدين في الشوط الأول بسبب التمركز، تحسنا في هذا الجانب بالشوط الثاني وصححنا الأخطاء وحافظنا على الكرة ولذا لعبنا أفضل وسجلنا هدفًا".

أضاف "سعيد بما قدمه اللاعبون في الشوط الثاني، لدينا الآن مباراة بعد يومين، سنصل الرياض ونبدأ التحضيرات لها في اليوم التالي، هدفي اليوم كان منح بعض اللاعبين فرصة اللعب. أشكر الجمهور على حُسن استقباله وأتمنى لهم كل خير".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

كاسترو يُذكر جمهور النصر بما فعله فيتوريا

قرر لويس كاسترو خوض مباراة استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا بتشكيل أساسي من المحليين فقط، ليُذكر الجمهور بما فعله روي فيتوريا المدرب السابق للفريق.

النصر لم يُكرر تلك التجربة سوى مرتين قبل مباراة الأمس، وقد كان في المباراتين تحت قيادة فيتوريا، إذ حدث ذلك في مواجهتي الزوراء العراقي وذوب آهن أصفهان الإيراني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2019.