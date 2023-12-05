بعد اتهام رئيس النصر التنفيذي .. حقيقة "المكافأة" التي تسببت في الهزيمة أمام الهلال

الديربي انتهى قبل أيام وجدله مستمر!

SHAHID

لم يقف النصر صامتًا أمام الاتهامات التي توجه لمسؤوليه منذ خسارة ديربي الرياض أمام الهلال، خاصة أنها طالت الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي، تحديدًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العالمي خسر ديربي الرياض في الأول من ديسمبر الجاري، أمام الزعيم بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وزعم الإعلامي سعود الصرامي بعدها عبر برنامج "الديوانية" أن السبب في الهزيمة هو قرار فينجا بإلغاء لائحة المكافآت للاعبين حال الانتصارات، وهو ما تسبب في النيل من الروح المعنوية للاعبين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن البرنامج نفسه رفض مزاعم ضيفه، وأكد في حلقة الليلة، أن مصدر مسؤول في النصر نفى له مزاعم إلغاء المكافآت، مشددًا على أن اللائحة معمول بها وفق آليات معينة.

وأكد المسؤول النصراوي لـ"الديوانية" أن ديربي الهلال تحديدًا رُصد له مكافأة خاصة حال تحقيق الفوز إلا أن الخسارة حالت دون تطبيقها.

يشار إلى أن فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، أعلن منح كل لاعب في ناديه 100 ألف ريال مكافأة عقب الديربي، خاصةً وأن فارق النقاط مع النصر اتسع لسبع.

SHAHID