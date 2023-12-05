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إلغاء عقوبة البليهي؟ .. لجنة الانضباط ترد على احتجاج الهلال رسميًا

أحمد فرهود
Ali Albulayhi Hilal 2023Getty
الهلالالنصرعلي آل بليهيدوري روشن السعودي

قرار رسمي من لجنة الانضباط والأخلاق في احتجاج نادي الهلال

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرارها في احتجاج نادي الهلال، على "طرد" النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، في ديربي الرياض الأخير أمام النصر.

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البليهي تحصل على كارت أحمر مباشر، في الوقت بدل الضائع من الديربي الذي فاز فيه الهلال على النصر (3-0)، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

"الانضباط" رفضت احتجاج الزعيم الهلالي رسميًا، مؤكدة على أن النادي، لم يقم باتخاذ الإجراءات الشكلية؛ وفقًا لما نصت عليه الأنظمة والقوانين.

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وبالتالي.. تأكد إيقاف علي البليهي، مباراة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بسبب الطرد الذي تحصل عليه في الديربي.

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق، منحت الإدارة الهلالية، حق الاستئناف على قرارها أمام الجهات المختصة؛ وفقًا للمادة 144 من اللائحة.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

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