"لا يمثل الهلال نهائيًا!" .. تصريح غريب من محمد الدعيع عن النصر يغضب جماهير الزعيم

ماذا قال الأخطبوط عن النصر كي يغضب جمهور الهلال؟

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خرج محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، بتصريح تسبب في غضب قطاع من جمهور الزعيم عليه، خاصةً وأنه يتعلق بالغريم التقليدي والجار النصر.

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الزعيم حقق الفوز في ديربي الرياض الأخير أمام العالمي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ليثأر لنفسه في أول لقاء بينهما بعد خسارته في نهائي البطولة العربية.

وطل علينا الدعيع عبر مقطع من حلقة منتظرة لبودكاست "طابَّة"، قال خلاله: "جمهور الهلال لن يرحمك حال الخسارة من النصر، يقولون (نخسر من هذا ولا نخسر من النصر)، وهذا شيء معروف في كل دول العالم، الديربيات التي تجمع فرق المنطقة الواحدة يفضلون ألا يسخروها نهائيًا، يقولون (نخسر بسداسية من أي فريق ولا نخسر ديربي)".

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حديث الأخطبوط عن قبول الهزيمة بسداسية أمام أي فريق مقابل عدم الخسارة أمام النصر لم يرض كبرياء الجماهير الهلالية، التي أكدت أن هذا الكلام لا يمثل الهلال نهائيًا.

أحد المغردين في التعليقات عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اعتقنا من تصريحاتك إلى ما تمثل الهلال"، فيما علق آخر: "يا إخوان هذا فضيحة سدوا حلقه ما يمثل الهلالية وبس"، قبل أن يضيف ثالث: "الدعيع نحترم تاريخك الكبير، لكن كلامك كذا تقويهم علينا وتحسسهم أنهم شيء شيء".

يشار إلى أن الهلال يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة، متفوقًا بفارق سبع نقاط على النصر؛ صاحب الوصافة.

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