وكأن تصرفات علي البليهي وحدها لا تكفي .. شقيق مدافع الهلال يسخر من النصر بطريقته

"خالد" يكمل سلسلة استفزازات شقيقه علي البليهي للنصر..

لم يرحم خالد البليهي؛ شقيق علي البليهي مدافع الهلال السعودي، الغريم التقليدي والجار النصر رغم أن أخيه فعل أكثر من اللازم بالفعل في ديربي الرياض الأخير.

مدافع الزعيم كان قد تعرض للطرد في الديربي الأخير ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، بعد استفزازاته لنجوم العالمي على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واختتمها بالسخرية من الجماهير في طريقة احتفاله بهدف فريقه الثالث، وسط اتهامات له بتوجيه حركة مشينة لهم، لكن الناقل الحصري للمباراة لم يظهر إلا لقطة إشهار الكارت الأحمر في وجهه فقط.

وبعد إثار علي الجدل في ذاك الديربي، حضر شقيقه خالد الليلة، ليثير الجدل خلال مواجهة النصر أمام الاستقلال الطاجيكي، المقامة حاليًا، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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العالمي تلقى هدفًا بعد مرور 32 من المباراة بعد تمريرة خاطئة من جناح عبد الرحمن غريب للاعب الخصم، الذي سدد من بعيد في الشباك، ليقوم شقيق البليهي بنشر صورة هجمة الاستقلال، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، مع رموز ساخرة ضاحكة.

يشار إلى مواجهة الاستقلال تعد تحصيل حاصل بالنسبة للنصر، إذ حسم بالفعل تأهله لدور الـ16 متصدرًا مجموعته برصيد 13 نقطة.