فيديو | أخطأ عبدالرحمن غريب ثم صالح الجماهير .. "رديف" النصر يسقط في فخ التعادل أمام الاستقلال

النصر بالفعل تأهل لدور الـ16 منذ الجولة الخامسة، لكن مواجهة الاستقلال كانت بمثابة تجربة المحليين البدلاء، وفشلوا في اقتناص الفوز..

اختتم النصر السعودي دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بالتعادل أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف لكل منهما، في لقاء تحصيل حاصل.

العالمي حسم بالفعل تأهله للدور المقبل من البطولة القارية متصدرًا مجموعته، لذا دخل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو اللقاء بالفريق الرديف، مفضلًا إراحة اللاعبين الأجانب على مقاعد البدلاء، مع الدفع ببعضهم في الربع ساعة الأخيرة.

الشوط الأول جاء مملًا بدرجة كبيرة في ظل غياب الهجمات الحقيقية لكلا الفريقين، حتى جاءت الدقيقة 32 حيث مرر عبد الرحمن غريب؛ جناح العالمي، الكرة بالخطأ إلى إليشر دزهاليلوف؛ قائد الخصم، ليسدد تسديدة من وسط ملعب النصر، سكنت يسار الحارس راغد النجار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مع بداية الشوط الثاني، عاد العالمي وأدرك التعادل بأقدام غريب بعدما سدد المرة الأولى من داخل منطقة الـ18، لكن تصدى الحارس له إلا أن الكرة ارتدت لتجد متابعته من جديد وهذه المرة أسكنها الشباك، ليعتذر للجماهير عن الخطأ الذي ارتكبه في هدف الخصم.

التعادل رفع رصيد النصر للنقطة الـ14، بينما احتل برسبوليس الإيراني الوصافة برصيد ثماني نقاط، ثم الدحيل القطري ثالثًا بسبع نقاط والاستقلال أخيرًا بثلاث نقاط، إلا أن الفريق السعودي وحده من تأهل لدور الـ16، ولم يفلح البقية في التأهل على الأقل ضمن أفضل ثواني في المجموعات.