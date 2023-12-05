ضربة للهلال والأهلي .. النصر يقترب من حسم أولى صفقاته المحلية مقابل "60 مليونًا ولاعب"

صفقة محلية مهمة في الطريق إلى النصر

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يبدو أن نادي النصر السعودي، اقترب من حسم أولى صفقاته المحلية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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النصر يقدم موسمًا جيدًا في 2023-2024، رغم الخسارة أمام الهلال، في ديربي الرياض الأخير؛ حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى ثمن نهائي أبطال آسيا، ودور الـ8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية"، اليوم الثلاثاء، جددت الإدارة النصراوية، مفاوضاتها مع نادي الشباب؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر المحلي متعب الحربي، في الميركاتو الشتوي القادم.

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الصحيفة أعلنت ترحيب مجلس إدارة نادي الشباب، بـ"التخلي" عن الحربي، مقابل 50 إلى 60 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى لاعب نصراوي، يتم الاتفاق عليه، في الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن الهلال، حاول التعاقد مع الظهير الشبابي، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ بالإضافة إلى دخول الأهلي في مفاوضات جادة لـ"خطف" الصفقة، حيث عرض وقتها مبلغ 40 مليون ريال ولاعب.

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