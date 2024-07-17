أخبار النصر اليوم | حسم مصير نواف العقيدي، وكريستيانو رونالدو الأسوأ في يورو 2024

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 17 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 يوليو 2024.

العميد بات على بُعد خطوة من هزيمة النصر في الصفقة الأهم

صاحب الـ25 عامًا يتحدث من مطار بلاده قبل الانضمام لمعسكر النصر في البرتغال..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمباريات العربية..

الاتحاد خسر صفقة مهمة لمصلحة النصر..

ربما هنا سيجد النصر حلًا لأكبر عيبين في فريقه، وكاسترو كذلك سيتخلص من صداع رافقه طوال الموسم..

هل تتم الصفقة العالمية الكبرى؟..

نجم النصر السابق قد ينضم إلى الهلال في الصيف الحالي..

نواف العقيدي عاش شهورًا صعبة للغاية..

الدوري السعودي بات وجهة للعديد من نجوم ومواهب العالم

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

صفقة النصر الصيفية الأولى..

الكشف عن قائمة سوداء جديدة في "يورو 2024".

السعودية تتسوق في برشلونة..

اللاعب مرشح للانتقال إلى دوري روشن السعودي