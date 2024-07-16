حسم مصير نواف العقيدي بعد "غيابه الغامض" عن معسكر النصر رغم انتهاء العقوبة

نواف العقيدي عاش شهورًا صعبة للغاية..

"أين نواف العقيدي؟".. سؤال طرحه جمهور نادي النصر السعودي؛ بعد غياب الحارس الشاب عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم "الإعدادي"، في البرتغال.

العقيدي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 5 أشهر، في فبراير الماضي؛ على خلفية تمرده داخل معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل بطولة كأس أمم آسيا الآخيرة.

وعلى الرغم من نهاية العقوبة منذ أيام قليلة، لم يتواجد الحارس الشاب في معسكر الفريق النصراوي، استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025؛ لتبدأ التساؤلات بشأن هذا الأمر.

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لكن.. الإعلامي الرياضي فيصل القيران حسم الجدل نهائيًا، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك في رسالة إلى جمهور النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

القيران أعلن انضمام نواف العقيدي البالغ من العمر 24 سنة، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في البرتغال، مساء اليوم الثلاثاء؛ للانتظام في التدريبات الجماعية مع باقي زملائه.

جدير بالذكر أن مصادر خاصة للنسخة البرازيلية من موقع "جول"، كشفت عن حسم نادي النصر، صفقة التعاقد مع الحارس البرازيلي الدولي بينتو، في صيف العام الحالي؛ وهو ما يعني خسارة العقيدي مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الأول، على الأغلب.