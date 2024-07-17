قدم عرضه الرسمي الأول .. الاتحاد يقترب من ضم موسى ديابي

العميد بات على بُعد خطوة من هزيمة النصر في الصفقة الأهم

كشف الصحفي فابريتسيو رومانو عن اقتراب الاتحاد من التوصل لاتفاق مع أستون فيلا للتعاقد مع جناحه الفرنسي موسى ديابي.

وأفاد خبير الانتقالات أن المسؤولين في الفريق السعودي لديهم ثقة كاملة في قدرتهم إتمام الصفقة، إذ دخلت المفاوضات مع ممثلي اللاعب والنادي الإنجليزي مراحل متقدمة جدًا.

من جانبها، أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد قدم بالفعل عرضه الرسمي الأول لضم ديابي وقد بلغت قيمته 55 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت المصادر الصحفية الإنجليزية إلى أن الفيلانس مرحبون تمامًا بالتخلي عن الجناح صاحب الـ25 عامًا، وذلك لأهداف تتعلق بضبط الميزانية والالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف.

يُشار إلى أن النصر حاول جاهدًا ضم ديابي من باير ليفركوزن خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي لكنه خسر الصراع أمام أستون فيلا الذي ضمه مقابل 55 مليون يورو ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2028.