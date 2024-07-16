الكابوس يتواصل .. كريستيانو رونالدو الأسوأ في يورو 2024 و"لامين يامال ومهاجم الهلال بالقائمة"!

الكشف عن قائمة سوداء جديدة في "يورو 2024"..

48 ساعة تقريبًا مرت منذ إسدال الستار على بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي استضافتها ألمانيا على أراضيها، وتوّج منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بـ"لقبها".

إسبانيا توّجت بلقب كأس أمم أوروبا 2024، للمرة الرابعة في تاريخها؛ بعد الفوز بهدفين مقابل واحد على منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في المباراة النهائية.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، أثبتت الإحصائيات الرسمية أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ كان أسوأ مهاجم في "يورو 2024".

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الصحيفة البريطانية أشارت مساء اليوم الثلاثاء، إلى فشل رونالدو في تسجيل أي هدف، فيما اسمته بـ"بطولته الكئيبة"، والتي شهدت إهداره ركلة جزاء أمام منتخب سلوفينيا، في دور الـ16.

وكشفت الصحيفة عن أن الأهداف المتوقعة لرونالدو، بناءً على الفرص التي تحصل عليها في "يورو 2024"، كانت 3.52 - أي من 3 إلى 4 أهداف -.

وضمت القائمة أسماء عالمية كبرى؛ مثل الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وأنطوان جريزمان والبلجيكي روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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ميتروفيتش حل في المركز السادس كـ"أسوأ مهاجم" في بطولة كأس أمم أوروبا 2024؛ بعدما فشل في تسجيل أي هدف، على الرغم من أن النسبة التي كانت متوقعة له هي 1.82، بناءً على الفرص التي تحصل عليها.

المفاجأة الكبرى التي كشفت عنها الإحصائيات؛ كانت تواجد الجوهرة الإسبانية لامين يامال في "القائمة السوداء لأسوأ المهاجمين"، على الرغم من تتويجه بلقب أفضل لاعب شاب في هذا الحدث القاري الكبير.

يامال سجل هدفًا وحيدًا فقط، على الرغم من أن نسبة الأهداف المتوقعة له في "يورو 2024"، بناءً على الفرص التي تحصل عليها؛ كانت 1.51.